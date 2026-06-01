銀杏BOYZは1日、公式サイトを通じ、この日開催を予定していた「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演を中止すると発表した。メンバー・山本幹宗の体調不良のため。アーティストの体調不良によりライブが当日中止となるケースが相次いでいる。銀杏BOYZは、「本日6月1日(月)開催を予定しておりました『銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆』F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、