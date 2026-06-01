1日（月）台風6号が沖縄を直撃。電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹くおそれ。＜1日（月）の天気＞台風6号は正午現在、沖縄・那覇市の南を北上していて、沖縄本島の一部が暴風域に入っています。夜にかけて沖縄本島、翌朝にかけて奄美を直撃する予想です。沖縄や奄美では警報級の大雨となり、猛烈な風が吹く予想です。●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）沖縄、九州南部・奄美 300ミリ土砂災害や低い土地の浸水、河川の増