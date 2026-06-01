サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）に出場するオーストラリア代表が1日に発表され、代表出場経験がないJ1町田のFWテテ・イェンギ（25）、J2新潟のDFジェイソン・ゲリア（33）らが選ばれた。GKマシュー・ライアン（34＝レバンテ）、FWマシュー・レッキー（35＝メルボルン・シティー）は4度目のW杯代表入りとなった。また、オーストラリア生まれでイタリアとの二重国籍を持っているMFクリスティアン・ボルパト（22＝サッス