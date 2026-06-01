【北京共同】中国海警局は1日、台湾東方の海域でパトロールを同日実施したと発表した。日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉開始で合意したことに反発した。中国側は境界画定の対象海域に台湾の東側が含まれていると主張している。海警局は1日の報道官談話で、日比が「中国の領土主権と海洋権益を侵害したことに対する必要な行動だ」として、パトロールの正当性を訴えた。日比に「一切の不法な行動をすぐにやめるよう