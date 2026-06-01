核拡散防止条約（NPT）は、1968年7月に署名、1970年3月に発効し、1995年には無期限延長が決定された。我が国は1970年2月署名、1976年6月批准した。現在、世界の191カ国が加盟し、核軍縮、核不拡散、原子力の平和利用という3本柱を基軸に、国際社会における核秩序の維持に重要な役割を果たしてきたと言われている。 なお、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの4カ国はNPTには加盟していない。この再検討会議は5年