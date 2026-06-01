まさかの凡ミス。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」に生出演して、カメラに見切れた共演者にダメ出しした。【映像】大きい体が隠しきれない2.5次元俳優文字通りカフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。番組中盤では、ボートレース場の大時計にちなんだ企画「12秒オタマで曲当てクイズ」を実施した。“オタマ”とは、明和電機が