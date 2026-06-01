歌手島谷ひとみ（45）が1日、ブレークのきっかけとなった楽曲「亜麻色の髪の乙女」の作詞家、橋本淳さんを追悼した。「亜麻色の髪の乙女」はグループサウンズ、ヴィレッジ・シンガーズの楽曲として橋本さんが作詞、すぎやまこういちさんが作曲し、68年にリリース。島谷は02年にカバー版を発表すると大ヒットとなり、その後のカバーブームをけん引。同年のNHK紅白歌合戦にも出場した。島谷は所属事務所を通じ、以下のコメントを寄せ