広島の斉藤優汰投手が１日、広島市内で行われた投手指名練習に参加する形で１軍に合流した。快晴の下でグラウンドに姿を見せると、キャッチボールやダッシュなどで大粒の汗を流した。ファームでは今季５試合に登板。直近は５日のファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）で６回３安打無失点、２４日・ソフトバンク戦（由宇）でも６回６回２安打１失点の力投を見せて勝利投手になっていた。２日からの日本ハムとの３連戦の中で先発す