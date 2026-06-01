俳優小池徹平（40）が5月31日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。デビュー当時の写真について言及した。番組冒頭、01年に開催された「第14回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で、グランプリを獲得した際の映像が流れた。当時15歳で「めっちゃうれしい」と報道陣のインタビューを受ける内容だった。25年前の姿を見た小池は「これ、一生使われるんだろうな、この映像」と感慨深そうにしゃべった。