1日朝、鹿角市十和田毛馬内の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと1日午前7時50分ごろ、鹿角市十和田毛馬内字三ノ丸の市道を車で走っていた鹿角市の30代の男性が、道路わきの歩道にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外で