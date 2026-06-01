またしてもダイソーで高見えするバッグを発見しました！コットン素材の大きなポケットが目を惹くジュートバッグ。大容量で荷物もたっぷり収納できます。価格はなんと500円！近い価格帯で売られている無印の大サイズのシンプルなジュートバッグより、こちらのほうがポケット付きでお得♡売り切れるのが早そうです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コットンポケット付ジュートバッグ（46cm×34cm×20cm）価格：￥55