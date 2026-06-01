Teleが、2027年3月22日に神奈川県 Kアリーナ横浜にてワンマンライブを開催する。 （関連：BTS、Mr.Children、ずっと真夜中でいいのに。、King & Prince、羊文学、Tele……注目新譜6作をレビュー） Teleは、2025年12月から2026年3月にわたって『Tele Tour 2025 - 2026「蟲」』を開催し、9都市13公演を完遂した。今回公開されたワンマンライブは、自身初となるKアリーナで最大規模の公演となる。 な