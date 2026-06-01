ダイソーで見つけた『ラメ入マーカーペン』が、まるでコスメのような可愛さで思わずパケ買いしてしまいました♡上品なラメ感で、ノートや手帳をさりげなく華やかに。黒文字の上からでもにじまず使えて、メッセージカードにもぴったりです。リップのようなフォルムもお洒落で、持っているだけでテンションが上がりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：ラメ入マーカーペン（NCS、ゴールドカラー＆シルバ