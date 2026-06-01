ダイソーでお得すぎるティッシュケースカバーを発見しました！やわらかな風合いの、インド綿混のナチュラルドビーで高見え♡しかも洗濯できるので、清潔を保ちやすいです。ティッシュだけでなく、キッチンペーパーやお掃除シートなどにも使えて便利。こんなに凝ったアイテムなのに、110円（税込）なのが信じられません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）価格