JALモバイルは、「搭乗者限定！航空券相当マイルプレゼントキャンペーン」を開始した。申し込み期間は8月31日まで、回線の開通期間は9月30日まで。 4月1日～8月31日の期間中にJALグループ便に対象運賃で搭乗し、期間中にJALモバイルを新規に契約したユーザーを対象に、合計1500マイルがプレゼントされる。対象は全プランで、10GB以上のプランでは通常の500マイルにキャンペーンボ