PayPayとPayPayカードは、「超PayPay祭」を6月19日に開始すると発表した。期間は7月31日まで。「PayPayスクラッチくじ」や「超PayPay祭 PayPayクーポン」、「PayPayクレジット紹介プログラム」が実施される。 PayPayスクラッチくじ（2026年6月） 「PayPayスクラッチくじ」では、対象店舗で「PayPay」または「PayPayカード（PayPayクレジット設定済み）」で200円以上決済すると、決済方法や条件に応じ