ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」を6月11日～7月19日に実施する。Apple PayによるVisaのタッチ決済の利用促進を目的としたもので、「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第3弾として展開される。 キャンペーンでは、Visa割に登録したVisaカードをApple Payに設定し、期間中にApple PayでVisaのタッチ決済を1回1000円以上