昨季はキャリアハイの11本塁打をマークしたリチャード（C）産経新聞社巨人は5月31日の日本ハム戦（エスコンF）に0−3の完封負け、カードスイープは果たせなかった。交流戦2カードを終え、3勝3敗、さらなる起爆剤を待つチームにとって注目を集めるのはファームで調整を続けるリチャードにもある。【動画】このパワーが恋しい…リチャードが今朝丸から放った圧巻逆方向弾5月31日に行われたファーム・リーグ阪神戦（Gタウン）に