組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、部下との相互理解を深めるための「1on1」のコツを紹介します。「最近どう？」といった当たり障りのない対話ではなく、部下の価値観を深堀りするコミュニケーション術とは？「1on1」と「ただの雑談」の決定的な違いとは？部下との相互理