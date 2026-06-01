組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、「自分の意見を言わない部下」から本音を引き出すコミュニケーション術を紹介します。自分の意見を言わない部下は必ずしも「やる気がない」わけではない1on1に限らず、部下が意見を表明しないとき、私たちはつい「考えていないのだろう