俳優の加藤清史郎が１日、都内で行われたフジテレビで３０日深夜に放送がスタートする連続ドラマ「スピナーベイト」の制作発表記者会見に出席した。原作は２０２１年のアニメ「オッドタクシー」を手がけた此元和津也氏による漫画。青春の葛藤と連続殺人事件の謎が交錯する青春サスペンスだ。フィッシング部に入部する高校生役の加藤は、制服を着崩した姿で登場。役作りはあまりしないタイプというが「放課後の時間、昼から夜