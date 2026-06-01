バレーボール女子日本代表が5月27日から初めて大分県で合宿に臨み、5月30日はトレーニングマッチが一般に公開されました。 【写真を見る】バレーボール女子日本代表大分初合宿秋本美空が大学選抜との練習試合で躍動 バレー女子8月のアジア選手権へ 県内で初となるバレーボール女子日本代表強化合宿。再来年のロスオリンピック出場権がかかる8月のアジア選手権にむけ、代