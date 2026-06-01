組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、部下から主体性を奪う「上司のNG声かけ」の具体例を紹介します。部下から主体性を奪う「研修あるある」とは？目安箱だけ置いておいて、中身は捨ててしまう。そんな職場があります。ある会社では、全社で大々的にグループ研修を行い、「