女優の高田夏帆が、自らの“特別な日”を報告した。高田は３１日、「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙｔｏＭｅｐｈｏｔｏｂｙＪ」と自身のインスタグラムに投稿。３０歳の誕生日を迎えたことを明かし、浜辺で笑顔を浮かべるどアップショットや、着物姿を公開した。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「何歳になっても美しく、可愛いかほちゃん！本当に綺麗です」「かわいいおめでとう」「とて