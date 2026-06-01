マイナビ仙台レディースは6月1日、池田太氏がトップチーム監督に就任することを発表した。現在55歳の池田氏は現役時代に浦和レッズでDFとして活躍し、1996年の引退後は指導者に転身。浦和ユースやアビスパ福岡のコーチを経て、2017年にU−19日本女子代表の監督に就任し、U−20日本女子代表監督も務めながら、FIFA U−20女子ワールドカップフランス2018優勝、FIFA U−17ワールドカップウルグアイ2018で8強、AFC U−19女子選手権