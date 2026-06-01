【カイロ＝村上愛衣、ワシントン＝阿部真司】イランの主要通信社タスニム通信は５月３１日、米イランが戦闘終結に向けて暫定合意した「覚書」について、イラン側が修正を求める方針だと報じた。トランプ米大統領も覚書の修正を要求したと報じられており、早期の戦闘終結は不透明な情勢となっている。タスニム通信は情報筋の話として、覚書について、「文書のやり取りは継続しており、イランも修正を加える。現時点では何も最終