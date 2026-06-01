「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は「上司との対話の有無が、部下のキャリアに及ぼす影響」について解説します。言われた