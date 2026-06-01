◇ナ・リーグブレーブス4−6レッズ（2026年5月31日シンシナティ）ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（28）が5月31日（日本時間1日）、敵地でのレッズ戦に「1番・右翼」で先発出場。4試合連続本塁打となる7号先頭打者アーチを放った。初回、相手先発・ロドロの第1球、外角高めシンカーを振り抜くと、打球は左翼スタンドへ一直線。打った瞬間、本塁打を確信する飛距離438フィート（約133・5メートル）の特大先頭打者