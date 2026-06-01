ファジアーノ岡山は6月1日、ブラジル人FWウェリック・ポポがチームを離脱することを発表した。発表によると、レッドブル・ブラガンチーノ（ブラジル）より期限付き移籍加入中のポポは他クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったという。なお、今後については正式に決定次第、あらためて発表されることが明らかになっている。現在24歳のポポは2025年6月にレッドブル・ブラガンチーノより