ILLITが掲げていた「みんなの推しになる」という目標を実現した。4thミニアルバムは大衆性と話題性を兼ね備えた作品として大きな反響を呼んだ。【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”ILLITは5月31日に放送されたSBS『人気歌謡』を最後に、4thミニアルバムのタイトル曲『It’s Me』の音楽番組活動を終えた。活動を終えたメンバーたちは、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「初めてテクノに挑戦