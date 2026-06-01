スガキコシステムズが運営する『スガキヤ』は、2026年に迎えた創業80周年の記念企画第3弾として、2026年6月4日から7月29日までの間、一部店舗を除くスガキヤ店舗で「夏の冷たいスガキヤフェア」を開催し、80周年記念特別商品を販売する。あわせて、アプリ限定「夏の冷たいスガキヤフェア」も開催する。【スガキヤ 80周年記念特別商品の画像はこちら】【80周年記念特別商品を販売】◆80周年特製クリームぜんざい(税込390円)販売期間