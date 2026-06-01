日記を書いてみたいけれど、何を使えばいい？シールや写真を貼りながら楽しむアナログノートから、メモアプリやブログサービス、SNSまで。日記専門店「日記屋 月日」ディレクターの久木玲奈さんと、日記をもとにした書籍を発表しているライターの小沼理さんに、それぞれ日々の記録におすすめのツールを教えてもらいました。自分に合った道具を見つければ、日記はもっと気軽で楽しいものになるはず。? Redstone Diary 2027：Livin