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【TCG「ハリー・ポッター カードゲーム」ブースターパック第2弾】 8月29日 発売予定 価格： 1パック（5枚入り）：440円 1BOX（12パック入り）：5,280円 ムービックは、TCG「ハリー・ポッター カードゲーム」ブースターパック第2弾を8月29日に発売する。価格は1パック440円、1BOX5,28