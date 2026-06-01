きょうから6月。衣替えのシーズンを迎え、街では夏の装いで通勤・通学する人の姿が見られました。長野や松本などは30度以上の真夏日となる見込みです。1日午前7時30分すぎのJR松本駅前。照りつける太陽に、駅前の温度計はすでに20度を表示していました。夏服に衣替えし、日傘をさしながら通学する高校生の姿も見られました。高校生「夏服です。最近朝も暑くなって、日差しも強くなっていると感じる」高校生「最近暑いので、