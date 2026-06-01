◇MLB ブリュワーズ 2-0 アストロズ(日本時間1日、ダイキン・パーク)アストロズの今井達也投手が今季7度目の先発登板。被安打はわずか3本に抑えるも、援護なく3敗目を喫しました。前回登板では6回を無安打に抑え、チームの“継投ノーヒットノーラン”に貢献した今井投手。それ以来の登板となるこの日も、2回まで三者凡退に抑える好投を披露します。3回にはヒットと四球でランナーを背負うも、後続を打ち取り無失点。しかし4回には1