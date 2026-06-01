今敏監督の傑作アニメーション映画『パプリカ』4Kリマスター版が、公開20周年を記念して8月7日より全国拡大上映されることが決定した。あわせて、POP UP STOREの開催や4K UHD発売、原作小説の限定カバー版発売など、20周年を祝うさまざまな企画も発表された。【動画】今敏監督『パプリカ』4Kリマスター予告編■第一の夢4Kリマスター版上映今回の上映は、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映