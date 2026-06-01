お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。同期の人気芸人との3ショットが反響を呼んでいる。黒田は「なんば花月にて」と書き出し、「偶然同期がそろった」と報告。現在は落語家として活躍する桂三度、同じく吉本新喜劇座長・アキとの3ショットを披露した。そして「アキが子供に受ける為にウソの笑顔になってる」とツッコミ。ハッシュタグで「桂三度」「水玉れっぷう隊改め