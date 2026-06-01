加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が５月３１日、インスタグラムを更新し、「私からカトちゃんへの結婚１５周年のプレゼントです」として、愛情たっぷりのプレゼントを披露した。加藤は自宅の一部の写真をアップし「ついに…完成！！８３歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止！！」と、自宅のあちこちにつけた手すりを紹介した。「私からカトちゃんへ結婚１５周年のプレゼントです」とし「これから大活躍してく