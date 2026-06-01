5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の二宮和也(42)が1日、自身のXを更新。一夜明けた心境を報告した。二宮は午前7時に「皆ーおはよー」と投稿。その約2時間半後には「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます。ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございますこんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と心境をつづった。31日のラストステージ開演15分前には「よし！じゃあ行ってきます！