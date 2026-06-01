JR東日本によりますと、内房線は午前11時半ごろに五井駅と姉ケ崎駅の間の沿線で発生した火災の影響で、千葉駅と木更津駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時20分ごろ運転を再開したということです。