ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）が１日、都内でロッテ「パイの実」アニメ化発表会にお笑いコンビ・マユリカと登壇した。初対面のマユリカに対する印象を聞かれた百田は静止画のように固まってしまい、中谷（３６）から「さすがに何か言ってくださいよ」とツッコまれ苦笑い。「中谷さんは朝から運動をされていて、そういうことされないタイプだと思っていたので意外なポイントでした」と絞り出した。阪本（３６）につ