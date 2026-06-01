物価高騰が続くなか、毎月のお小遣い制で暮らすお父さんたちは、どのようにやりくりしているのでしょうか。家計管理アプリ『お小遣い帳 ポケマネ』を開発・運営する株式会社NilCraft（広島市西区）が実施した「既婚男性のお財布事情」に関する調査によると、既婚男性のお小遣いは、約8割が「月5万円未満」であることがわかりました。では、残金を常に把握している人はどのくらいいるのでしょうか。【ランキング】お小遣いをやりく