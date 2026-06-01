お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月31日、自身のInstagramを更新。ユニフォームを着た息子の姿を公開しました。【写真】田中卓志の息子「選手の皆さんにきっと伝わるはず！」田中さんは「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ!選手に届けー！」とつづり、1枚の写真を投稿。ベビーカーに乗った息子の姿です。広島東洋カープのユニフォームを着ており、かわいらし