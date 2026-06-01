ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。【写真】湯加減を確認しようとする猫* * * * * * * 「遅いじゃないか」と文句を言われたひとり暮らしの50代の友人が、「驚かないでよ」と前置きをしてから私に話した。彼女が自宅