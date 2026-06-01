All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月24日に回答のあった、滋賀県在住37歳男性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：たけのこ年齢・性別：37歳・男性同居家族構成：本人、妻（32歳）、子ども（3歳）居住地：滋賀県住居形態：賃貸世帯年収：700万円現預金：200万円リスク資産：50万円夫520万円・妻180万円。共同管理で毎月3万円を貯蓄夫婦の働き方は「フルタ