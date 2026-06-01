歌手の華原朋美さんは5月31日、自身のInstagramを更新。レゴランド・ジャパン・リゾートでの息子とのプライベートショットを公開しました。【写真】華原朋美、息子とレゴランドを満喫レゴランド・ジャパンにお泊り華原さんは「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました。ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです」とつづり、14枚の写真を披露。息子とのツーショッ