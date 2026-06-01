潜在整備士数十万人と深刻化する整備人材不足を業界横断でつなぐ「潜在整備士活用推進協議会」が設立自動車整備士の人手不足を解消するため、資格を持ちながら現場を離れている「潜在整備士」の活用を推進する「潜在整備士活用推進協議会（MWL）」が2026年5月21日に発足しました。国土交通省などをオブザーバーに迎え、リスキリングやDX支援を通じて業界全体の課題解決と持続可能なインフラ構築を図ります。日本のモビリテ