日本の暮らしに寄り添った軽EV。BYD「ラッコ」が市場受けするとしたら……あとは価格次第か2026年2月16日、BYDオートジャパンは、同年夏頃の発売を予定している軽自動車の電気自動車（BEV）「BYD RACCO（以下、ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のBYDディーラーに問い合わせてみました。【画像】「N-BOX」クラスの新たな軽スーパーハイトワゴン！ BYD「ラッコ」