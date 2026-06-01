AIはクルマにどんな変化をもたらすのか？最近、なにかとAI（人工知能）が話題になります。AI関連企業の株価が爆上がりしたり、アメリカのIT大手が数兆円レベルでAI関連投資をするなど経済ニュースを騒がせています。【画像】日産のAIに関する取り組みや人テク展2026の様子を画像で見る自動車関連でのAIといえば、ソフトウェアを軸とした車両開発を行うSDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）において、AIの活用が進