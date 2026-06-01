Zエンブレム復活でファン歓喜！日産を代表するスポーツカー「フェアレディZ」の現行モデル（RZ34型）が、2026年夏にマイナーチェンジを迎えます。今回の改良における最大の見どころは、フロントデザインの大幅な刷新です。【画像】超カッコいい！ これが今夏発売の日産「新型フェアレディZ」です！ 画像で見る（30枚以上）初代高性能モデル「240ZG」（S30型：1971年から1973年に販売）に採用されていた伝説的なフロントバン